Die Band aus Seattle, die zumeist christliche Themen zum Inhalt ihrer Musik macht, wird am 05.03.2021 die EP "Songs Of Death And Resurrection" bei Solid State Records veröffentllichen, das hört sich dann so an.

Quelle: youtube Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: demon hunter christen metal seattle akustische version ep neues album solid state records märz 2021 powermetalde