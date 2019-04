Ein ganz besonderes Konzertereignis findet am 30.10.2019 im Kulturpalast in Hamburg statt. Die NWoBHM-Legende DEMON wird ihren Klassiker "Taking The World By Storm" erstmalig und exklusiv komplett spielen. Dazu gibt es mit PRAYING MANTIS und GIRLSCHOOL ein sehr amtliches Rahmenprogramm.

