DEPARTE und HEXIS auf Tour

Die abschließenden Tourdaten der Black und Death-Metaller DEPARTE und der Black Coreler HEXIS auf ihrer "Rituals Of Grief"-Tour werden die Bands auch wieder in unsere Lande führen. Hier sind die Termine:

12.4.18 Oldenburg (DE) Alhambra

13.4.18 Bonn (DE) Namenlos

14.4.18 Esslingen (DE) Into Nothingness

15.4.18 Offenburg (DE) Punk! Not Music Fest

16.4.18 Bremgarten (CH) Kuzeb

17.4.18 Tübingen (DE) Epplehaus

18.4.18 Luxembourg (LU) Hariko

19.4.18 Boulogne Sur Mer (FR) L'Horloge

20.4.18 Tilburg (NL) Roadburn Festival

21.4.18 Paris (FR) Le Klub

22.4.18 Clermont-Ferrand (FR) Raymond Bar

23.4.18 Toulouse (FR) Les Pavillons Sauvages

24.4.18 Barcelona (ES) La Biblio

25.4.18 Madrid (ES) Cadillac Solitario

26.4.18 Lisboa (PT) Disgraca

27.4.18 Barroselas (PT) SWR Metalfest

28.4.18 Lugo (ES) El Diablo Bar

29.4.18 Tolosa (ES) Bonberenea

30.4.18 Montpellier (FR) The Black Sheep

01.5.18 Saint Etienne (FR) Thunderbird Lounge

02.5.18 Altkirch (FR) l'Oasis

03.5.18 Bielefeld (DE) Potemkin Bar

04.5.18 Aalborg (DK) 1000 Fryd

05.5.18 Aarhus (DK) Radar