DESERTED FEAR: 10-Jahres-Feier und Tourdoku

Ach, gucke mal, zehn Jahre sind die ostdeutschen Deather schon alt. Das muss man auch feiern, da haben sie recht, weswegen es sich bestimmt lohnt, am Freitag, den 22.09.2017 um 19:00 Uhr das From Hell in der Flughafenstraße 41 in 99092 Erfurt zu besuchen, zumal noch TURBOCHARGED, INFEST und NAMELESS DISEASE mitfeiern und -lärmen werden. Tickets gibt es im Vorverkauf bei nocturnalempire-mailorder.de.

Da es bis zum Freitag noch so lange dauert, gibt es hier eine witzige Tourdoku von DESERTED FEAR, die einen tiefen Einblick in das glamouröse Leben der Superstars bietet.