DESERTED FEAR: Vinyl-Single

Die deutschen Deather haben die beiden Bonustracks des "Dead Shores Rising"-Albums, die es nicht auf das Vinyl geschafft hatten, nun als eigene 7"-Single aufgelegt. Das auf 500 Stück limitierte Scheibchen ist bei der Band selbst erhältlich, einzeln oder auch als Bundle mit einem T-Shirt.

Seite A: A Morbid Vision

Seite B: The Path Of Sorrow

Außerdem hat die Band neue Konzerttermine angekündigt. Hier wird gerockt:

30.04.2018 - Landshut - Alte Kaserne

04.05.2018 - Wien (AT) - Escape

05.05.2018 - Trofaiach (AT) - Feel The Noise Fest

26.05.2018 - Visbek - ...Rockt Open Air

30.06.2018 - Gardelegen - Metal Frenzy

21.07.2018 - Weil am Rhein - Baden in Blut

02.08.2018 - Wacken

10.08.2018 - Schlotheim - Party.San Metal Open Air

24.08.2018 - Wörrstadt - Neuborn Open Air

02.-03.11.2018 - Weißenhäuser Strand - Metal Hammer Paradise

21.12.2018 - Oberhausen - Turbinenhalle

22.12.2018 - Osnabrück - Hyde Park

27.12.2018 - Andernach - JUZ Live Club

28.12.2018 - Stuttgart - LKA Longhorn

29.12.2018 - Leipzig - Haus Auensee