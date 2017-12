DESERTFEST 2018: Die Bühnen füllen sich

Nachdem MONSTER MAGNET als einer der Headliner bereits schon feststand, hat sich das Desertfest 2018, das vom 04.05.2018 bis zum 06.05.2018 stattfindet, nun noch mit HIGH ON FIRE als weiterem Höhepunkt belohnt. Somit liest sich das Ganze natürlich immer besser:

MONSTER MAGNET - GRAVEYARD - HIGH ON FIRE, WEEDEATER - EYEHATEGOD - CHURCH OF MISERY - ELDER - NEBULA - DOPELORD - YURI GAGARIN - PLANET OF ZEUS - CHURCH OF THE COSMIC SKULL - DEATH ALLEY - JEX THOTH - FREEDOM HAWK - THE BLACK WIZARDS - MAIDAVALE - THE NECROMANCERS - VONAVIBE

Und weitere Bands werden wohl noch folgen.