DESERTFEST 2019: Bestätigung weiterer Bands

Mit den Fuzzkönigen FU MANCHU, weiteren Kaliforniern in Person des Trios ZIG ZAGS, den coolen Norwegern von THE DEVIL AND THE ALMIGHTY BLUES und den britischen Durchstartern SWEDISH DEATH CANDY hat das Berliner Desertfest gehörig aufgerüstet.

Somit kann für das Festival in der Berliner Arena Anfang Mai folgende Aufstellung bekannt gegeben werden:

Freitag, 03.05.2019

ALL THEM WITCHES

WITCH

COLOUR HAZE

EARTHLESS

THE DEVIL AND THE ALMIGHTY BLUES

MONDO GENERATOR

NICK OLIVIERI (Akkustik-Set)

+ more bands tba

Samstag, 04.05.2019

FU MANCHU

KIGAGAKU MOYO

NAXATRAS

HÄLLAS

ZIG ZAGS

WINO

+ more bands tba

Sonntag, 05.05.2019

OM

WOVENHAND

LONG DISTANCE CALLING

SWEDISH DEATH CANDY

24/7 DIVA HEAVEN

+ more bands tba

Weitere Bands sind in der Anfahrt - Tickets gibt es hier.

