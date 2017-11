DESPITE EXILE stammt aus Udine und bringt echt harten Stoff, nämlich Metalcore der derben Sorte. Wer das nicht glaubt, kann mal in 'Deviant' reinhören, zum Glück als Lyric-Video, ich verstehe nämlich nichts: Youtube.

Das Album ist über Lifeforce Records erschienen und kann im Lifeforce-Store erworben werden. Hier ist die Trackliste:

01. Ghost Vessel: Adrift

02. Absent Foundation

03. Introspector

04. Deviant

05. Relics

06. Into the Gyres

07. Death Drive

08. Ghost Vessel: Swerve

09. Of Imaginary Shipwrecks

10. Submerge

11. Ephemeral