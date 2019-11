DESTRUCTION Im Dezember auf Tour

Die Thrasher DESTRUCTION werden das Jahr 2019 mit ein paar Shows beschließen.



Sänger und Bassist Schmier über die Shows: "Die 'Born To Perish' Winter Slaughter Shows sind die ersten Headliner Shows, die wir mit dem neuen Album spielen werden - und gleichzeitig die letzten Konzerte dieses verrückten Jahres 2019! Wir hoffen, so viele wie möglich von euch da draußen zu sehen, um 'Born To Perish', Thrash Metal und unsere Geschichte mit uns zu feiern! Unsere Freunde des wiederbelebten Death-Thrash Kommandos FINAL BREATH sind ein großartiger Opener für diese Nächte voller Old School Geknüppel! Join The Pit Or You Are Off The Grid!"



Hier der Tourtrailer:







Und hier die Termine:



"Born To Perish 2019"

w/ FINAL BREATH + guest

03.12. A Salzburg - Rockhouse

04.12. SK Bratislava - Randal Club

05.12. CZ Ostrava - Barrák Music Club

06.12. CZ Chrudim - R Klub

07.12. D Balingen - Crazy X-Mas





Nächstes Jahr geht es für DESTRUCTION zusammen mit LEGION OF THE DAMNED, SUICIDAL ANGELS und FINAL BREATH auf die Straße, um die unheilige "Thrash Alliance" zu entfesseln:



"Thrash Alliance Tour 2020"

w/ LEGION OF THE DAMNED, SUICIDAL ANGELS, FINAL BREATH



13.02. A Dornbirn - Conrad Sohm

14.02. D Leipzig - Felsenkeller

15.02. D Bochum - Matrix

16.02. D Trier - Mergener Hof

17.02. D Köln - Essigfabrik

18.02. NL Tilburg - 013

19.02. NL Enschede - Metropool

20.02. B Roeselare - TRAX

21.02. D Hamburg - Kultur Palast

22.02. D Geiselwind - Eventzentrum

23.02. D Mannheim - MS Connexion Complex

25.02. D Hannover - MusikZentrum

26.02. CZ Uherské Hradiště - Klub Mír

27.02. CZ Pilsen - Šeříkovka

28.02. D München - Backstage

29.02. CH Aarau - KIFF

01.03. I Mailand - Legend Club

17. - 20.06. DK Kopenhagen - Copenhell

12.06. D Hauptmannsgrün - Chronical Moshers Open Air *SOLD OUT*

13.06. D Büßfeld - M.I.S.E. Open Air

01. - 04.07. D Ballenstedt - Rockharz Open Air

06. - 11.07. H Dunaújváros - Rockmaraton

24.07. D Weil am Rhein - Baden In Blut

07.08. NL Leeuwarden - Into the Grave





