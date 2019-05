DESTRUCTION: Artwork enthüllt!

Die deutschen Thrash-Urgeststeine DESTRUCTION haben nun das Cover ihres 17. Studioalbums "Born To Perish" enthüllt. Das Artwork wurde vom renommierten Künstler Gyula (ANNIHILATOR, GRAVE DIGGER, STRATOVARIUS, TANKARD) erstellt.



In einem Trailer von Gyula könnt ihr die Entstehung des Covers mitverfolgen. Zu sehen gibt es das Video hier:





Das Album wird am 09. August 2019 via Nuclear Blast Records erscheinen.



Gyula kommentiert: "Schmier wollte ein einfacheres Bild, welches sich von den vorherigen Cover unterscheidet. Als wir über das neue Konzept diskutierten, war ich mit dem neuen Ansatz sehr happy - es sollte nicht gemalt sondern im Zeichenstil erstellt werden. Durch den Albumtitel kam mir die Idee eines Wappens, allerdings ohne den typischen Adler oder Löwen, sondern mit einem zweiköpfigen Geier und einigen Symbolen. Ich liebe dieses DESTRUCTION-Cover. Vielleicht sogar mein Lieblingscover bisher."



Schmier fügt hinzu: "Wir wollten diesmal etwas Bodenständiges. Ich hatte so etwas wie ein Emblem im Sinn, ein DESTRUCTION-Wappen. Wir hatten so viele großartige, farbenfrohe Cover in der Vergangenheit, doch dieser düstere Albumtitel brauchte etwas anderes. Es ist das erste Album mit dem neuen Line-Up, DESTRUCTION wieder als Quartett.

Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und dass der großartige Gyula verstanden hat, in welche Richtung wir gehen wollen - das Album ist bösartig, düster und hart, das Cover ist dafür der perfekte Auftakt!"

Live kann man DESTRUCTION dieses Jahr live bei folgenden Terminen sehen:

FESTIVALS:

21.06. D Duisburg - Rage Against Racism

06.07. HR Pula - GoatHell Metal Fest

07. - 10.08. CZ Jaroměř - Brutal Assault

08. - 10.08. D Schlotheim - Party.San Open Air

16.08. BG Varna - Rock Fest

31.08. A Breitenstein - Metal Escalation

08./09.11. D Weissenhäusser Strand/Ostsee - Metal Hammer Paradise

07.12. D Balingen - Crazy X-Mas



»Killfest 2019 - Part II«

w/ OVERKILL, FLOTSAM AND JETSAM

12.09. P Porto - Hard Club

13.09. E Madrid - La Riviera

14.09. E Barcelona - Salamandra

17.09. D Saarbrücken - Garage

18.09. D Nuremberg - Hirsch

19.09. D Oberhausen - Turbinenhalle

22.09. D Herford - X

23.09. D Wiesbaden - Schlachthof

24.09. B Antwerp - Trix