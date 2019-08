DESTRUCTION mit neuem Video zur Albumveröffentlichung!

Heute ist das neue Album der deutschen Thrash-Legende DESTRUCTION "Born To Perish" erschienen. Gefeiert wird die Veröffentlichung mit einen neuem Video zu dem Song 'Inspired By Death'

.

Gitarrist Mike sagt: "Genießt den aufregenden frischen Wind, den das neue Line Up in die gut geölte Zerstörungsmaschine bringt! Wir hatten einen Riesenspaß bei diesem Album, ich hoffe, ihr habt den gleichen Spaß daran, es jetzt zu hören! THRASH hardest!!!"



Sänger & Bassist Schmier ergänzt: "Ich habe das Gefühl, dass dieses Album ein weiterer Meilenstein in der 35-jährigen turbulenten Karriere der Band sein wird. Das neue Line-Up schlägt hart ein & wir haben eine erstaunlich gute Chemie in der Band, die man auf dieser Platte hören kann!

Das Visualizer-Video für INSPIRED BY DEATH steht für sich selbst und braucht keine Erklärung. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass der Song vielleicht das beste oldschool-Feeling auf dem neuen Album hat! Inspiriert vom Tod - genieße jeden Atemzug!"