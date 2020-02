DESTRUCTION mit weiteren Tourterminen

Für die in Kürze startende "Thrash Alliance Tour 2020" der Thrasher DESTRUCTION wurden jetzt weitere Termine bekannt gegeben.



Sänger und Bassist Schmier über die Tournee: "Hier kommen die sehnsüchtig erwarteten Tourdaten des zweiten Teils unserer 'Thrash Alliance' Europatournee. Mit den Nummer Eins Thrashern aus Griechenland, SUICIDAL ANGELS, und Barcelonas wildem Haufen CRISIX bringen wir zwei Rohdiamanten, die das Herz eines jeden Moshers im Sturm eroberen werden! Wir sehen uns im Pit!"



Hier jetzt die neue komplette Liste von Konzerten im deutschsprachigen Raum:



"Thrash Alliance Tour 2020"

w/ LEGION OF THE DAMNED, SUICIDAL ANGELS, FINAL BREATH



13.02. A Dornbirn - Conrad Sohm

14.02. D Leipzig - Felsenkeller

15.02. D Bochum - Matrix

16.02. D Trier - Mergener Hof

17.02. D Köln - Essigfabrik

21.02. D Hamburg - Kultur Palast

22.02. D Geiselwind - Eventzentrum

23.02. D Mannheim - MS Connexion Complex

25.02. D Hannover - MusikZentrum

28.02. D München - Backstage

29.02. CH Aarau – KIFF



»Thrash Alliance Tour 2020«

w/SUICIDAL ANGELS, CRISIX



04.05. D Berlin – Bi Nuu

06.05. D Wiesbaden – Schlachthof

08.05. D TBA – TBA



Festivals:



12.06. D Hauptmannsgrün - Chronical Moshers Open Air *SOLD OUT*

13.06. D Büßfeld - M.I.S.E. Open Air

01. - 04.07. D Ballenstedt - Rockharz Open Air

24.07. D Weil am Rhein - Baden In Blut

