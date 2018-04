DESTRUCTOR - ex-Gitarrist Pat Rabid ist verstorben

Pat Rabid, bürgerlich Patrick Wolowiecki, langjähriger Gitarrist und Gründungsmitglied der Ohio-Metaller DESTRUCTOR, der die Band bereits 2012 aus gesundheitlichen Gründen verlassen hatte, ist nach Angaben seiner Familie und seiner früheren Bandkameraden am 30.03.2018 im Alter von nur 53 Jahren an den Folgen seiner langjährigen Diabeteserkrankung verstorben.



Wir durften Pat in seiner Zeit mit DESTRUCTOR immer wieder bei Konzerten seiner Band auf Festivals wie dem "Headbangers Open Air" oder dem "Keep It True" begegnen und haben ihn als sympathischen Menschen und tollen Gitarristen erlebt, der auf der Bühne stets alles gab und dem man ansah, wie viel es ihm bedeutete für die Fans spielen zu dürfen. Unser Mitgefühl gilt Pats Angehörigen, den Bandkameraden und Freunden.



Ruhe in Frieden, Pat Rabid!

