DEVICIOUS mit Debüt

Pride & Joy Music wird das Debüt "Never Say Never" der deutschen Band DEVICIOUS am 24. August veröffentlichen. Hier ist das erste akustische Lebenszeichen namens 'Penthouse Floor': Youtube.

Im Dezember wird DEVICIOUS zusammen mit XTASY als Support von HARDLINE auf Tour kommen:

06.12.2018 D-Hamburg, Logo

07.12.2018 Bochum, Rockpalast

08.12.2018 D-Mörlenbach, Live Music Hall

09.12.2018 D-München, Backstage Club