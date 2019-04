DEVILDRIVER: Country-Metal auf Tour

2018 veröffentlichten die Kalifornier von DEVILDRIVER ihr Album "Outlaws 'Til The End", auf welchem sie Country-Songs in ein neues Gewand halfen. Erwartungsgemäß sorgten sie damit für gespaltene Meinungen unter ihren Anhängern.

Nun geht das Quintett aus Santa Barbara im Herbst auf Headliner-Tour durch Europa; vorher stehen noch einige Japan-Gigs sowie eine ausgedehnte US-Tour an.

13.09.2019 BE – Antwerp / Trix

14.09.2019 DE – Hamburg / Logo

15.09.2019 DE – Berlin / BiNuru

16.09.2019 PL – Warsaw / Proxima

17.09.2019 CZ – Prague / Futurum

19.09.2019 AT – Vienna / Arena

20.09.2019 DE – Munich / Backstage Halle

21.09.2019 CH – Pratteln / Z7

23.09.2019 CH – Geneva / L’Usine

24.09.2019 IT – Milan / Legend Club

25.09.2019 IT – Rome / Orion

27.09.2019 FR – Lyon / CCO

28.09.2019 FR – Mulhouse / Le Noumatrouff

29.09.2019 FR – Metz / Le Gueulard

30.09.2019 FR – Paris / Petit Bain

01.10.2019 FR – Toulouse / Le Metronum

03.10.2019 ES – Barcelona / Razzmatazz 2

04.10.2019 ES – Madrid / Independence

05.10.2019 ES – Bormujos Seville / End Of Summer Open Air Fest