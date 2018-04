DEVIL STAR: Interaktive Super-Group

Was das ist? Klären wir gleich auf, erstmal ein paar Worte zum Personal. Bandleader sind Produzent John Madera und Paul Crook, der sich als auch als Produzent einen Namen gemacht hat, aber auch die Gitarre bei ANTHRAX zu "Stomp 442" und "Volume 8: The Threat Is Real"-Zeiten schwang und außerdem mit Sebastian Bach und MEAT LOAF spielte. Dieser Paul Crook hat sich ein paar Szenegrößen geschnappt und wird am 1. Juni eine Coverversion des JUDAS RIEST-Klassikers 'Beyond The Realms Of Death' als Strem und Download veröffentlichen, bei der mit KK Downing, Tim Owens und Les Binks neben Joey Vera am Bass gleich drei ehemalige Mitglieder von JUDAS PRIEST beteiligt sind, um das 40-jährige Jubiläum des Klassikers "Stained Class" zu feiern.

Es sind wohl bereits einige weitere Lieder aufgenommen, wobei Crook und Madera mit verschiedenen Gästen arbeiteten und eine Mischung aus Coversongs und Eigenkompositionen in den kommenden Monaten als Singles veröffentichen werden. Doch für die Zukunft sind die Fans eingeladen, den Projektverantwortlichen Ideen für Coverversionen und Traum-Bandline-Ups an die E-Mail-Adresse devilstarmusic@gmail.com zu schicken. Das ist dann wohl die interaktive Komponente. Na ja, ich finde das mäßig spannend.