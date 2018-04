DEVIN TOWNSEND auf dem Vinyl-Trip

Wie man es von dem durchaus ungewöhnlichen Prog-Meister kennt, macht er auch in dieser Hinsicht keine halben Sachen. Deswegen hat er nun die "ERAS Part 1 Vinyl Collection" abgekündigt. Das am 8. Juni erscheinende Box-Set wird die vier Alben enthalten, die er von 2009 bis 2011 losgelassen hat, nämlich "KI", "Addicted", "Deconstruction" und "Ghost" auf insgesamt sieben Platten. Die letzten beiden erscheinen damit erstmals auf Vinly, die andere zwei sind in diesem Format lange vergriffen. Zusätzlich wird die auf 2000 Stück limitierte Box ein Buch im LP-Format enthalten mit Texten, Liner-Notes und Kommentaren von Townsend.

Man kann das gute Stück bereits vorbestellen, und zwar bei Nuclear Blast und EMP in schwarzem und transparentem Vinyl, wobei letztere Version auf 200 Exemplare limitiert ist, bei Inside Out in Schwarz, Klar und exklusiv auch in Blau, bei Amazon nur in Schwarz und in Devins eigenem Merchandise-Shop in Schwarz und auch in Silber und als Bundle mit T-Shirts.