DEVIN TOWNSEND im Box-Set

"By A Thread - Live In London 2011" heißt das gute Stück, dass am 13. März 2020 erscheinen wird. Enthalten sein werden vier Doppel-Vinyl-LPs sein von vier aufeinander folgenden Konzerten in London, bei denen die Alben "Ki", "Addicted", "Deconstruction" und "Ghost" komplett gespielt wurden. Auf einer fünften Doppel-Lp werden alle Zugaben gesammelt enthalten sein und dazu gibt es noch ein Buch mit Liner-Notes. Vorbestellen kann man hier und als Appetithäppchen gibt es hier das aktuelle Video zu 'Why': Youtube.

