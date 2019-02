DEVIN TOWNSEND mit neuem Video: 'Genesis'!

Wie berichtet, veröffentlicht DEVIN TOWNSEND am 29.03.2019 via InsideOut das neue Album "Empath". Mit 'Genesis' gibt es nun den ersten Vorgeschmack in Form eines extravaganten Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=1n7uvokARQ4

Die Tracklist?:

01. Castaway

02. Genesis

03. Spirits Will Collide

04. Evermore

05. Sprite

06. Hear Me

07. Why

08. Borderlands

09. Requiem

10. Singularity Part 1 - Adrift

11. Singularity Part 2 - I Am I

12. Singularity Part 3 - There Be Monsters

13. Singularity Part 4 - Curious Gods

14. Singularity Part 5 - Silicon Scientists

15. Singularity Part 6 - Here Comes The Sun