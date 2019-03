DEVIN TOWNSEND zeigt ein neues Video, Tourdaten

Von seinem durchaus positiv durchgeknallten Album "Empath" stammt 'Spirits Will Collide': Youtube.

Das Album ist gestern erschienen, also nivht wie hin in den Inside Out Shop und das gute Stück eingepackt. Devin wird auch später im Jahr live zu sehen sein und HAKEN mitbringen (außer in Finnland):

15th November – Salle Pleyel, Paris, France

16th November – Trix, Antwerp, Belgium

17th November – 013, Tilburg, Netherlands

18th November – Grunspan, Hamburg, Germany

20th November – Logomo, Turku, Finland*

21st November – Cirkus, Helsinki, Finland*

23rd November – Münchenbryggeriet, Stockholm, Sweden

24th November – Sentrum Scene, Oslo, Norway

25th November – Amager Bio, Copenhagen, Denmark

27th November – Astra, Berlin, Germany

28th November – Roxy, Prague, Czech Republic

29th November – A2, Wroclaw, Poland

30th November – Barba Negra, Budapest, Hungary

2nd December – Simm City, Vienna, Austria

3rd December – X Tra, Zurich, Switzerland

5th December – Great Hall, Cardiff, UK

6th December – Academy, Dublin, Ireland

7th December – Limelight, Belfast, UK

9th December – SWG3 Galvanisers, Glasgow, UK

10th December – Albert Hall, Manchester, UK

12th December – Roundhouse, London, UK

13th December – Rock City, Nottingham, UK