DEWOLFF: Kostenloses Live Stream Konzert zur Albumveröffentlichung diesen Freitag!

Das niederländische Psychedelic- und Bluesrock-Trio DEWOLFF veröffentlicht diesen Freitag den 5. Februar sein neustes Album "Wolffpack".



Auf "Wolffpack" treten mehrere Freunde der Band in Erscheinung. So zum Beispiel die Roots-Rocker THE DAWN BROTHERS, die Blues-Rocker THE GRAND EAST, die Sängerin und Songschreiberin Judy Blank, die Band BROKEN BRASS, der französische Sänger und Songschreiber Theo Lawrence und der Ex-WOLFMOTHER-Bassist Ian Peres.



Hier das offizielle Video zu dem Stück 'Yes You Do':





Und mit 'Half Of Your Love' gibt es hier einen weiteren Track als Audioversion:







Auch diesen Freitag, den 5 Februar wird es zudem ein kostenloses Live-Stream-Konzert im TivoliVredenburg geben! Es wird eine DEWOLFF-Show wie keine andere mit einer Bläsersektion, anderen Sit-Ins von Gastmusikern, die alle mit Vintage-Kameras aufgenommen wurden.



Links zum Live Stream gibt es hier… die Show startet um 20.30 Uhr!



https://www.tivolivredenburg.nl/studio/



https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/livestream-dewolff-album-release-show-05-02-2021/



https://www.facebook.com/TivoliVredenburgUtrecht