DEWOLFF: Tourdaten zum neuen Album

Die niederländische Blues-Rock-Band DEWOLFF wird am 10.01.2020 ihr siebentes Album "Tascam Tapes" via Mascot/Rough Trade veröffentlichen. Um das neue Werk den Fans vorstellen zu können, geht es für das Trio ab März auf Tour.



Folgende Termine stehen fest:

10.03.2020 Graz - Project Pop Culture (PPC)

12.03.2020 Wien - Chelsea

13.03.2020 München - Strom

13.03.2020 Dresden - Beatpol

15.03.2020 Berlin - Musik & Frieden

17.03.2020 Hamburg - Uebel & Gefährlich

18.03.2020 Hannover - Indiego Glocksee

19.03.2020 Köln - Stadtgarten

20.03.2020 Frankfurt - Das Bett

21.03.2020 Stuttgart - Im Wizemann



Ab dem 4. Oktober 2019 bieten die Ticketanbieter Myticket und CTS Eventim Presales an. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 7. Oktober 2019 ab 10.00 Uhr.

