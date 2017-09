DIABLO BLVD. spielen 'Summer Has Gone' im TV

Die Belgier durften in der Late Night Show "Van GIls & Gasten" ihr Heimatland von der Mattscheibe herab rocken. Der Song stammt vom neuen Album "Zero Hour", das am Freitag, den 22. September veröffentlicht werden wird. Seht und hört selbst: Youtube.

Das Jewel Case kann man im Nuclear Blast Shop bestellen, andere Ausgaben gibt es im Webshop der Band selbst. Hier ist die Trackliste:

01. Animal

02. Sing From The Gallows

03. Life Amounts To Nothing

04. God In The Machine

05. You Are All You Love

06. The Song Is Over

07. 00:00

08. Like Rats

09. Demonize

10. The Future Will Do What It's Told

11. Summer Has Gone

Danach geht es auf Tour, und zwar genau hier hin:

23.09. B Antwerp - Trix (Release Show)

14.10. UK Bournemouth - The Anvil

15.10. UK London - The Black Heart

17.10. CH Wetzikon - Hall of Fame

18.10. D München - Backstage Club

19.10. D Leipzig - Hellraiser

20.10. D Berlin - Privatclub

21.10. D Hamburg - Marx

24.10. NL Nijmegen - Merleyn

25.10. NL Amsterdam - Melkweg

26.10. D Köln - Jungle

27.10. D Stuttgart - Keller Klub

28.10. D Weinheim - Café Central

10.11. D Weissenhäuser Strand/Ostsee - Metal Hammer Paradise

