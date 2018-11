DIABLO BLVD und das letzte Video

Die Belgier haben nach dreizehn Jahren beschlossen, die Band ad acta zu legen. Hier ist ihr letztes Video zu dem Titel 'The Song Is Over', der mit Bildern vom Wacken Open Air und 70000 Tons Of Metal unterlegt ist: Youtube.

Wer die Band noch einmal live sehen will, muss nach Brüssel fahren. Dort wird es ein finales Heimspiel am 10. Dezember im Ancienne Belgique geben, bei dem OVERLORD und OFF THE CROSS dabeisein werden.