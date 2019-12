DIABULUS IN MUSICA besingt 'Otoi'

Die Gothic-Rocker sind ja bei unseren Nachbarn Napalm Records unter Vertrag und haben jetzt die erste Auskoppelung aus dem kommenden Album "Euphonic Entropy" als Video veröffentlicht. Hier ist 'Otoi': Youtube.

Das Lied ist übrigens in baskischer Sprache gesungen. Das dazugehörige Album wird am 14. Februar erscheinen und kann bereits vorbestellt werden. Dafür erhält man dann diese Lieder:

Tracklist:

1. A Lucid Chaos

2. Race to Equilibrium

3. Nuevo Rumbo

4. The Misfit's Swing

5. In Quest of Sense

6. Otoi

7. Blurred Dreams

8. On the Edge

9. Our Last Gloomy Dance

10. One Step Higher

11. Blind Muse

12. In the Vortex