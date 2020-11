DIAMOND HEAD: Wer ist böse?

Neueinspielungen sind immer so eine Sache. Als nächste Band versucht sich DIAMOND HEAD daran und hat zum 40. Geburtstag den Klassiker "Lightning To The Nations" neu eingespielt. Die tolle Form, in der sich die Truppe auf den letzten Werken gezeigt hat, sollte euch optimistisch stimmen, doch wer sich lieber selbst überzeugen möchte, kann hier schon mal das wahrscheinlich schon mal irgendwo gehörte 'Am I Evil' anhören:

"Lightning To The Nations 2020" erscheint am 27. November via Silver Lining Music und enthält neben den sieben Klassikern noch vier Coverversionen von METALLICA, JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE und LED ZEPPELIN.