DIEKLUTE: Debütalbum

DIEKLUTE ist das Musikprojekt von drei bekannten Musikern, die mit "Planet Fear" am 01.02.2019 via Cleopatra Records/H‘art ihr Debütwerk veröffentlichen werden.



Jürgen Engler (DIE KRUPPS), Claus Larsen (LEæther STRIP) und Dino Cazares (FEAR FACTORY) verstecken sich hinter DIEKLUTE und präsentieren zwölf Industrial-Metal-Songs. Als Highlight gibt es eine Coverversion des PUBLIC ENEMY-Klassikers 'She Watch Channel Zero?!' aus dem Jahre 1988.



Der Videoclip zur ersten Single 'It’s All In Vain' wurde abgedreht und wird Szenen aus dem Horrorfilm "Devil’s Revenge" enthalten, der vom mitwirkenden Schauspieler William Shatner (aka Captain James T. Kirk) geschrieben und produziert wurde. Der Song wird auch Teil des Soundtracks sein.



Einen ersten Einddruck gibt es via Soundcloud.

