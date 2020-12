DIEVERSITY: Zurück mit neuem Lebenszeichen

Zwei Jahre nach ihrer Auflösung meldet sich die Modern-Melodic-Death-Metal-Formation DIEVERSITY mit 'End Of The Line', einem neuen Song zurück, der pünktlich zur Mittagsstunde am Heiligen Abend bei metal.de veröffentlicht wird.

Bereits jetzt offenbart die Band das Artwork, das von Björn Goosses (Killustrations) gestaltet wurde.

Wer sich noch einmal in Erinnerung rufen möchte, was die Herren von DIEVERSITY so fabrizieren, mag sich nocheinmal das Video zu dem Song 'In Your Dreams' vom "ReAwekaning"-Album ansehen.