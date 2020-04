DIE KRUPPS: Neue Single 'Trigger Warning' veröffentlicht

Die deutschen Electro-Veteranen DIE KRUPPS haben mit 'Trigger Warning' eine neue Single aus ihrem aktuellen Album "Visions 2020 Vision" veröffentlicht. Das Werk kam am 15.11.2019 via Steamhammer/Oblivion/SPV auf den Markt.



Die Tracklist liest sich so:

1. Vision 2020 Vision

2. Welcome to the Blackout

3. Trigger Warning

4. Wolfen (Her Pack)

5. Extinction Time

6. Carpet Crawlers

7. Fires

8. Obacht

9. DestiNation Doomsday

10. Alllies

11. Fuck You

12. Active Shooter Situation

13. Human

