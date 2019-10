DIE KRUPPS: Single 'Welcome To The Blackout' vom neuen Album

Die Elektro-Metal-Pioniere um Jürgen Engler werden am 15.11.2019 ihr neues Album "Vision 2020 Vision" via Steamhammer/Oblivion/SPV veröffentlichen.



Daraus wurde jetzt mit 'Welcome To The Blackout' die erste Single vorgestellt. Nach dem Release geht es mit VIRAL und MANNTRA auf Tour durch Europa.



Folgende Termine sind bestätigt:



21.11.2019 Kulttempel - Oberhausen

22.11.2019 The Garage - London

23.11.2019 Night People - Manchester

24.11.2019 Slay - Glasgow

26.11.2019 CCO - Lyon

28.11.2019 Kiff- -Aarau

29.11.2019 Vortex - Siegen

30.11.2019 Alte Spinnerei - Glauchau

01.12.2019 Kesselhaus / Kultubrauerei - Berlin

02.12.2019 Strom - München

03.12.2019 Alter Schlachthof - Wiesbaden

04.12.2019 Logo - Hamburg

05.12.2019 Musikenshus - Göteborg

06.12.2019 Babel - Malmö

08.12.2019 Stary Klasztof - Wroclaw

10.12.2019 Futurum - Prag

11.12.2019 Arena - Wien

12.12.2019 A 38 - Budapest

14.12.2019 Casino / Bim Fest - St Niklaas

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: die krupps welcome to the blackout vision 2020 vision juergen engler