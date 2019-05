DIE TAUCHER - mit neuem Album aus der Versenkung

Vor ein paar Jahren gab es im heimatlichen Bellenberg in der Traube einen wunderbaren Reunion-Gig der punkigen Schwabenrocker DIE TAUCHER, doch dass da noch mehr draus werden sollte, haben damals die wenigsten geahnt. Jetzt macht die 1986 gegründete Truppe um Frontmann Dr. Elmex jedoch wirklich ernst und wird über Rockport Records am 16.08.2019 ihr neues und drittes Studioalbum "Landgang" veröffentlichen, sowie am selben Tag eine zünftige Releaseparty in der zugehörigen Lokalität - natürlich in der Traube in Bellenberg - feiern.

Man sieht sich also dorten, denn zum einen hat die Iller bis dahin bestimmt kein Hochwasser mehr, und außerdem: wenn uns die Tauchertruppe nach sage und schreibe 27 Jahren wieder mal ein neues Album kredenzt, dann will man ja nicht hintan stehen, oder?



Anstehende Konzerte:

12.07.2019 - Glacis, Neu-Ulm

26.08.2019 - Traube, Bellenberg - SummerBash - mit Album-Release-Party

28.09.2019 - Kreuz, Obermarchtal