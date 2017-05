DIE TOTEN HOSEN: Platz 1 der Charts

"Laune der Natur" ist tatsächlich das zehnte Mal, dass die Düsseldorfer auf Platz 1 der Albumcharts einnehmen, davon neunmal in Folge. Nicht nur das: 100000 verkaufte Einheiten bedeutet auch Gold nach nur einer Woche. Sehr beachtlich, Glückwunsch an den Niederrhein!



Die TOTEN HOSEN werden in diesem Jahr einige Konzerte und Festivals ansteuern. Wer die Jungs mal live erleben will, kann das hier tun:



"Zurück auf dem Bolzplatz" – Sommer 2017

29.05.17 Magdeburg - Getec-Arena (Ausverkauft)

30.05.17 Flensburg - Flens-Arena



Festivals 2017

02.06.17 Nürnberg – Rock im Park

03.06.17 Nürburgring – Rock am Ring

05.06.17 Wien – Rock in Vienna

30.06.17 St. Gallen – Open Air St. Gallen

18.08.17 Gampel – Open Air Gampel

18. - 20.08.17 Großpösna – Highfield Festival

26.08.17 Gelsenkirchen – Rock im Pott

