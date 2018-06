DIE TOTEN HOSEN: Tour-Update Bremen, Berlin, Nova Rock

Nachdem Sänger Campino einen Hörsturz erlitten hat, ist natürlich kurzfristig nicht mit Live-Auftritten zu rechnen. Deswegen musste der Auftritt beim Nova Rock Festival abgesagt werden und das Konzert am 16. Juni in Bremen wurde auf den 4. August verschoben. Der zuerst abgesagte Gig in Berlin, der am 8. Juni hätte stattfinden sollen, wird nun am 29. August nachgeholt. Hier sind alle Termine auf einen Blick:

21.07.2018 Stuttgart - Cannstatter Wasen (AUSVERKAUFT)

22.07.2018 Cuxhaven - Deichbrand

04.08.2018 Bremen - Bürgerweide (Nachholtermin)

15.08.2018 Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld (AUSVERKAUFT)

18.08.2018 Freiburg - Messe Open Air

25.08.2018 Luzern - Allmend

29.08.2018 Berlin - Waldbühne (Nachholtermin)

31.08.2018 Gräfenhainichen - Ferropolis

01.09.2018 Minden – Weserufer (AUSVERKAUFT)

07.09.2018 Bayreuth - Volksfestplatz

08.09.2018 Mannheim - Maimarktgelände

14.09.2018 Bosen - Festwiese Am Bostalsee (AUSVERKAUFT)

15.09.2018 Bosen - Festwiese Am Bostalsee (Zusatzkonzert)

12.10.2018 Düsseldorf - Esprit Arena (Zusatzkonzert)

13.10.2018 Düsseldorf - Esprit Arena (AUSVERKAUFT)