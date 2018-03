DIE TOTEN HOSEN: Zusatzkonzerte

Es ist bereits über eine halbe Tickets verkauft worden, und damit man trotz weiterer in Kürze ausverkaufter Shows in den Genuss der Düsseldorfer Weltstars kommen kann, wurden jetzt noch zwei Konzerte zusätzlich in Luxemburg und Braunschweig angehängt. Hier sind die aktuellen Stopps der "Laune Der Natour":

18.05.2018 Lu-Esch-Alzette - Rockhal (Neu!)

20.05.2018 Braunschweig - VW-Halle (Neu!)

24.05.2018 Essen - Stadion Essen (ausverkauft)

25.05.2018 Essen - Stadion Essen (ausverkauft)

01.06.2018 Hannover - Expo Plaza

02.06.2018 Dresden - DDV-Stadion

07.06.2018 Berlin - Waldbühne (ausverkauft)

08.06.2018 Berlin - Waldbühne (ausverkauft)

16.06.2018 Bremen - Bürgerweide

21.07.2018 Stuttgart - Cannstatter Wasen

15.08.2018 Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld

18.08.2018 Freiburg - Messe Open Air

25.08.2018 Luzern - Allmend

31.08.2018 Gräfenhainichen - Ferropolis

01.09.2018 Minden – Weserufer

07.09.2018 Bayreuth - Volksfestplatz

08.09.2018 Mannheim - Maimarktgelände

14.09.2018 Bosen - Festwiese Am Bostalsee (ausverkauft)

15.09.2018 Bosen - Festwiese Am Bostalsee (Zusatzkonzert)



Festivals 2018

10.06.2018 München – Rockavaria

14.06.2018 AT-Nickelsdorf - Nova Rock

19. - 22.07.2018 Cuxhaven - Deichbrand