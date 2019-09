DIE TOTEN HOSEN haben '1000 gute Gründe'

"Alles ohne Strom" wird das erste Akustikalbum der Band heißen. Moment mal, Punkrock ohne Strom? Ist das dann noch Punk? Hört selbst, wie dieses Lied nach 30 Jahren in der neuen Version klingt und beurteilt es selbst: Youtube.

Ach so, ja, Ska geht natürlich erstens immer und zweitens mit Punk Hand in Hand. Sehr gut. Am 25. Oktober wird das Album mit 21 Liedern erscheinen, dabei auch als auf 10000 Stück limitierte Doppel-Vinyl-Ausgabe. Am 22. November wird es dann das Konzert auf Blu-ray und DVD geben, wobei es dann 31 Songs enthalten wird. Dann wird es auch ein auf 15000 Stück limitiertes Earbook geben mit Blu-ray, DVD und CD.