DIMMU BORGER: Zurück aus der Versenkung

Ewig hat es gedauert, doch nun kehren die norwegischen Schwarzmetaller DIMMU BORGIR endlich auf die Bildfläche zurück. Ab dem 14. April werden die Fans in den Genuss des Live-Albums "Forces Of The Northern Night" kommen, das sowohl die Show in Oslo mit dem Norwegian Radio Orchestra, als auch den Auftritt vom Wacken Open Air 2012 in Bild und Ton präsentieren wird. Ebenfalls wird einen Dokumentation über die Arbeiten mit einem echten Orchester in den verschiedenen Packages der Veröffentlichung verfügbar sein.

Doch damit nicht genug, denn am Ende ihrer offiziellen Ankündigung ließen die Norweger ebenfalls durchblicken, dass auch ein neues Studioalbum vielleicht noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Wir sind gespannt!

