DIRE PERIL: Debütalbum im November

Nach drei EPs will DIRE PERIL, Power-Metal-Duo aus Amerika, am 9. November sein erstes Album "The Extraterrestrial Compendium" auf den Markt bringen. Beim letzten Stück 'Journey Beyond the Stars' wird Arjen Anthony Lucassen von AYREON einen Gastauftritt haben.



Trackliste:

1. Yautja (Hunter Culture)

2. Planet Preservation

3. Enemy Mine

4. The Visitor

5. Total Recall

6. Queen of the Galaxy*

7. Roughnecks

8. Blood in the Ice

9. Heart of the Furyan

10. Altair IV: The Forbidden Planet

11. Always Right Here

12. Journey Beyond the Stars

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: dire peril the extraterrestrial compendium arjen anthony lucassen