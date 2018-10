DIRGE: Endlich Details und Hörprobe vom neuen Album!

Es ist soweit: Nach 4-jähriger Wartezeit kündigen die französischen Post-Metal-Veteranen endlich ihr neues Album an: "Lost Empyrean", so der Titel des Langspielers, soll am 14. Dezember erscheinen und die folgenden sieben Tracks umfassen:



1. Wingless Multitudes

2. Hosea 8:7

3. Algid Troy

4. The Burden Of Almost

5. Lost Empyrean

6. A Sea Of Light

7. Sarracenia



Der Titeltrack 'Lost Empyrean' kann bereits probegehört werden. Starkes Stück!

