DIRGE: Üppiges finales Vermächtnis

Die 2019 aufgelöste Post-Metal-Institution DIRGE bietet ihren Fans in Kürze nochmal ein echtes Schmankerl: In einem 3-CD-Set werden Raritäten aus der 25-jährigen Bandhistorie zusammengestellt und chronologisch nachvollziehbar aufbereitet. Bei diesem offenbar auf 300 Exemplare limitierten finalen Abschlusswerk der Franzosen sollte schnell zugeschlagen werden - ab dem 3. März vorbestellbar auf der Bandcamp-Seite, offiziell veröffentlicht am 26.03.



Hier die ausführliche Playlist:



─── 𝗖𝗗𝟭 • 𝗥𝗔𝗥𝗘 𝗔𝗡𝗗 𝗨𝗡𝗥𝗘𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘𝗗

𝗪𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗸𝗿𝗮𝘀 • 𝟭𝟵𝟵𝟱

● 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 "𝑀𝑖𝑛𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙" 𝑑𝑒𝑚𝑜 𝑡𝑎𝑝𝑒

𝗦.𝗡.𝗧.𝗗.𝗙. • 𝟭𝟵𝟵𝟲

● 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 ''𝐷𝑒𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠'' 𝑑𝑒𝑚𝑜 𝑡𝑎𝑝𝑒

𝗕𝗮𝘀𝘁𝗮𝗿𝗱 • 𝟭𝟵𝟵𝟴

● 𝑢𝑛𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑚𝑜

𝗘𝗮𝘀𝘁 • 𝟮𝟬𝟬𝟬

● 𝑢𝑛𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒𝑑

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗶𝗹𝗶𝗻𝗴 • 𝟮𝟬𝟬𝟯

● 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 ''𝐹𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑜𝑤𝑛'' 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝗦𝘂𝗯𝗺𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲 • 𝟮𝟬𝟬𝟲

● 𝑢𝑛𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒𝑑 – ''𝑊𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑂𝑓 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑂𝑣𝑒𝑟 𝐷𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑡 𝑆𝑒𝑎𝑠'' 𝑜𝑢𝑡𝑡𝑎𝑘𝑒

𝗔 𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗧𝗲𝗿𝗺 𝗘𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 • 𝟮𝟬𝟬𝟴

● 𝑇ℎ𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟, 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝐹𝑒𝑎𝑟𝑑𝑟𝑜𝑝'𝑠 ''𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠 𝐷𝑒 𝑀𝑖𝑒𝑑𝑜 14'' 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝗦𝗶𝗻𝗲 𝗧𝗶𝗺𝗲 𝗢𝘀𝗰𝗶𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 • 𝟮𝟬𝟭𝟭

● 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 ''𝐸𝑙𝑦𝑠𝑖𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐 𝐹𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠'' 2𝐿𝑃 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

─── 𝗖𝗗𝟮 • 𝗥𝗔𝗥𝗘 𝗔𝗡𝗗 𝗨𝗡𝗥𝗘𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘𝗗

𝗠𝗲𝘂𝗿𝗲 𝗠𝗲𝗻𝗮𝗰𝗲 (𝗗𝗶𝗿𝗴𝗲 𝗥𝗲𝗺𝗶𝘅) • 𝟮𝟬𝟭𝟭

●● 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑃𝑖𝑐𝑜𝑟𝑒'𝑠 ''𝐴𝑠𝑠𝑦𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜'' 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑥 𝐶𝐷

𝗕𝗲𝗹𝗼𝘄 (𝗧𝘄𝗶𝘀𝘁 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗞𝗻𝗶𝗳𝗲) • 𝟮𝟬𝟭𝟯

●● 𝑢𝑛𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑟𝑒-𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔

𝗔𝗯𝘀𝗲𝗻𝗰𝗲 • 𝟮𝟬𝟭𝟰

●● 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 ''𝐻𝑦𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑛'' 2𝐿𝑃 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 • 𝟮𝟬𝟭𝟰

●● 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 ''𝐻𝑦𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑛'' 2𝐿𝑃 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝗔 𝗥𝗲𝗯𝗼𝘂𝗿𝘀 • 𝟮𝟬𝟭𝟰

●● 𝑢𝑛𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒𝑑 – ''𝐻𝑦𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑛'' 𝑜𝑢𝑡𝑡𝑎𝑘𝑒

𝗔𝗯𝘀𝗲𝗻𝗰𝗲 (Откровение) • 𝟮𝟬𝟭𝟰

●● 𝑢𝑛𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑥

𝗖𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗵𝗿𝗶𝗻𝗲 • 𝟮𝟬𝟭𝟴

●● 𝑢𝑛𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒𝑑 – ''𝐿𝑜𝑠𝑡 𝐸𝑚𝑝𝑦𝑟𝑒𝑎𝑛'' 𝑜𝑢𝑡𝑡𝑎𝑘𝑒

𝗟𝗼𝘀𝘁 𝗘𝗺𝗽𝘆𝗿𝗲𝗮𝗻 (𝗥𝗲𝗺𝗶𝘅𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗞𝗶𝗹𝗹 𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗵𝗿𝗶𝗹𝗹) • 𝟮𝟬𝟮𝟬

●● 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑥

𝗛𝗼𝘀𝗲𝗮 𝟴:𝟳 (𝗥𝗲𝗺𝗶𝘅𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗧𝗿𝗲𝗵𝗮 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗶) • 𝟮𝟬𝟮𝟬

●● 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑥

── 𝗖𝗗𝟯 • 𝗦𝗣𝗜𝗥𝗔𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗞𝗬𝗪𝗔𝗥𝗗𝗦 – 𝗟𝗜𝗩𝗘 𝟮𝟬𝟬𝟱

𝗘𝗽𝗶𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 • 𝟮𝟬𝟬𝟱

●●● 𝑢𝑛𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔

𝗧𝗵𝗲 𝗘𝗻𝗱𝗹𝗲𝘀𝘀 • 𝟮𝟬𝟬𝟱

●●● 𝑢𝑛𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔

Quelle: Official Bandpage Redakteur: Timon Krause Tags: dirge vanishing point rare and unreleased