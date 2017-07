DIRKSCHNEIDER: LIveclip vom kommenden Album

Der Udo kann einfach nicht ohne seine ACCEPT-Sachen. Ist ja auch verständlich, ich gehe auch immer steil wenn ich so etwas cooles höre wie 'Restless And Wild'. Darum Info später, jetzt macht erstmal den Videoclip an: Youtube.

Das Stück stammt vom Livealbum "Live - Back To The Roots - Accepted!", das als Doppel-CD und DVD am 4. August über AFM erscheinen wird. Danach geht der Herr Dirkschneider mit seinen Mannen auf eine ausgedehnte Reise durch die europäischen Konzerthallen:

DIRKSCHNEIDER TOURDATES:



29.07.2017 D-Kempten/Buchenberg Rock THE King

04.08.2017 SWE-Knislinge-Helgaefestivalen

11.08.2017 BEL-Kortrijk-Alcatraz Metal Festival

12.08.2017 D-Hanau-Amphitheater/Shooter

18.08.2017 SWE-Falun-Sabaton Open Air

01.10.2017 UA-Kharkiv-KKZU

03.10.2017 UA-Dnipro-Mashinostroiteley

04.10.2017 UA-Kiev-Nau

06.10.2017 RU-St Petersburg-Kosmonaut

07.10.2017 RU-Moscow-Yotaspace Club

08.10.2017 RU-Nizhniy-Novgorod Milo Concert Hall

26.10.2017 AUT-Wörg-Komma

27.10.2017 AUT-Wien-Szene

28.10.2017 SK-Bratislava-MMC

30.10.2017 HU-Budapest-Barba Negra

31.10.2017 SK-Kosice-Colosseum

02.11.2017 CZ-Ostrava-Garage

03.11.2017 CZ-Zlin-MOR Cafe

04.11.2017 CZ-Plzen-KD Serikovka

06.11.2017 POL-Warschau-Progresja

08.11.2017 LV-Riga-Palladium

09.11.2017 EST-Tallinn-Rockcafe

24.11.2017 NOR-Trondheim-Byscenen

25.11.2017 NOR-Jevnaker-Glassheim

27.11.2017 DK-Aalborg-Skraaen

28.11.2017 DK-Copenhagen-Amager Bio

29.11.2017 DK-Aarhus-Voxhall

01.12.2017 CZ-Prag-Meet Factory

02.12.2017 D-Leipzig-Haus Auensee

03.12.2017 D-Oberhausen-Turbinenhalle

05.12.2017 D-Hamburg-Grosse Freiheit 36

06.12.2017 D-Hannover-Capitol

07.12.2017 D-Bremen-Aladin

09.12.2017 D-Osnabrück-Hyde Park

10.12.2017 D-Berlin-Huxley´s Neue Welt

12.12.2017 D-Köln-Essigfabrik

15.12.2017 D-Tuttlingen-Stadthalle

17.12.2017 D-Stuttgart-LKA

19.12.2017 CH-Pratteln-Z 7

22.12.2017 D-Geiselwind-Music Hall

23.12.2017 D-Mannheim-Maimarkthalle Club