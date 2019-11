DIRTY SHIRLEY lässt den König erscheinen!

Hinter dem in der Szene bis dato völlig unbekannten Namen DIRTY SHIRLEY verbirgt ein neues Band-Projekt aus dem Hause Frontiers Music, bei dem Guitar-Hero George Lynch und ANIMAL DRIVE-Frontmann Dino Jelsuic mit von der Part(y)ie sind.

Bevor wir am 24. Jänner 2020 das von Alessandro Del Vecchio produzierte selbstbetitelte, elf Tracks umfassende Debüt dieses Quartetts zu hören bekommen, wurde vom Opener 'Here Comes The K#ng' ein Video online gestellt, das Freunde von traditionellen Hard / Heavy Rock-Sounds auf Anhieb in Wallung versetzen wird: