DISILLUSION: Video und Tourdaten

Die Leipziger Prog-Ästheten haben ein Video zum Stück 'Time To Let Go' veröffentlicht. Und das Material der Band, die eine längere Pause bis zum aktuellen Album "The Liberation" einlegte, wird demnächst auf einer Tour präsentiert.

22.01.2020 CH-Zürich - Rote Fabrik

23.01.2020 Konstanz - Kulturladen

24.01.2020 CH-Bern - Gaskessel

25.01.2020 Tübingen - Südhaus

31.01.2020 Dresden - Scheune

06.02.2020 Köln - Yard Club/ Die Kantine

07.02.2020 Frankfurt a.M. - Nachtleben

08.02.2020 Hamburg - Headcrash

28.02.2020 Berlin - Frannzclub

29.02.2020 Hannover - Mephisto

26.03.2020 A-Wien - Viper Room

27.03.2020 A-Salzburg - Mark

28.03.2020 A-Innsbruck - PMK

20.06.2020 B-Dessel - Graspop Metal Meeting

Foto: (c) mit freundlicher Genehmigung von DISILLUSION