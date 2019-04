DISILLUSION: neues Album und Releaseshow

Lange Zeit war es recht still um die Leipziger Progressive-Metal-Band DISILLUSION, dann kam 2016 die Single "Alea" raus. In diesem Jahr wird nun endlich das lang ersehnte dritte Langeisen der Band das Licht der Welt erblicken, und es gibt sogar schon einen Termin für die Releaseshow zur Veröffentlichung. Am 7. September 2019 im Leipziger Werk 2 (Halle D) wird das neue Werk präsentiert, ab sofort gibt es auch schon Tickets im Vorverkauf über die Band-Webseite.

Inzwischen ist die Band ja bei Prophecy Productions untergekommen und hat das neue Album durch eine erfolgreiche Crwodfunding-Kampagne realisieren können. Seien wir gespannt, wohin der Weg DISILLUSION nach "Back To Times Of Splendor" (2004) und "Gloria" (2006) nun führen wird.