DISTURBED: Neues Album

Am 19.10.2018 erscheint das siebente Album der Hardrock-Band DISTURBED. Das Album trägt den Namen "Evolution". Aus dem Album wurde bereits der Song 'Are You Ready' veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:



1. Are You Ready

2. No More

3. A Reason to Fight

4. In Another Time

5. Stronger On Your Own

6. Hold On To Memories

7. Savior of Nothing

8. Watch You Burn

9. The Best Ones Lie

10. Already Gone

