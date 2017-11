Die DONOTS werden am 12. Januar ihr neues Album veröffentlichen, das "Lauter Als Bomben" heißen wird. Hier gibt es bereits ein Video zu dem Album mit dem Song 'Whatever Forever', das gerade mal in knapp über zwei Minuten über die Ziellinie geht: Youtube.

