DON AIREY: Video zu 'Lost Boys'

Die Liste seiner Bands und ex-Bands liest sich geradezu unglaublich: DEEP PURPLE, OZZY OSBOURNE, RAINBOW, WHITESNAKE, JUDAS PRIEST, GARY MOORE, BRIAN MAY, JETHRO TULL und BLACK SABBATH. Dieser Din Airey hat jetzt eine Soloscheibe am Start, in die wir reinhören dürfen: Youtube.

Klingt klassisch-klasse. Der Sänger ist übrigens Carl Sentance, der jetzt bei NAZARETH ist und vorher für PERSIAN RISK sang. Das am 25. Mai erscheinende Album kann man hier vorbestellen: Als CD oder auf Vinyl.