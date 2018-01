DOOL und HARAKIRI FOR THE SKY auf gemeinsamer Tour

In Kürze wird die österreichische Post/Black-Metal-Band HARAKIRI FOR THE SKY das langerwartete vierte Studioalbum "Arson" (VÖ:16.02.2018) veröffentlichen. Mit frischem Material geht es dann auch schon direkt auf Europatour mit ihren Kollegen von DOOL.

Hier die Tourdates:

02.03.2018 DE - Turock - Essen

03.03.2018 BE - Biebob - Voddelaar

04.03.2018 FR - Le Ferrailleur - Nantes

05.03.2018 FR - Backstage - Paris

07.03.2018 FR - Le Grillen - Colmar

08.03.2018 CH - Kiff- Aarau

09.03.2018 IT - Dagda Live Club - Pavia

10.03.2018 IT - Revolver - San Dona Di Piave

12.03.2018 HU - A38 - Budapest

13.03.2018 PL - Alchemia - Krakow

14.03.2018 DE - Magdeburg - Factory

15.03.2018 DE - From Hell - Erfurt

16.03.2018 DE - Roadrunners Paradise - Berlin

17.03.2018 DE - MS Connexion - Mannheim

18.03.2018 NL - 013 - Tilburg