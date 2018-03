DORIAN SORRIAUX mit eigener EP

Wer jetzt kurz grübelt, woher er diesen Namen kennt, ist auf dem richtigen Weg, wenn er an die BLUES PILLS denkt, denn da ist der Mann der Gitarrist. Am 29.06.2018 wird Sorriaux eine erste eigene EP veröffentlichen, die er zusammen mit BLUES PILLS-Bassist Zach Anderson in dessen Studio in Örebrö aufgenommen hat. Zu erwarten sind folkig-bluesige Psychedelic-Stücke, wie in etwa das JOHN MARTYN-Cover hier unten.

Quelle: Power Rabbit Entertainment Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: dorian sorriaux ep debüt folk blues pills blues album schweden schwedisch