DORO - Neue Termine

Auch die aktuelle Tournee von DORO fiel der Corona-Pandemie zum Opfer, die angekündigten Termine mussten verschoben werden. Für den Herbst 2020 gibt es nun die aktuellen Daten:





DORO



29 AUG 2020 Innsbruck (AT) Wildstyle & Tattoo Messe

17 SEP 2020 Heidelberg (DE) Halle 02

19 SEP 2020 Salzburg (AT) Wildstyle & Tattoo Messe

20 SEP 2020 Memmingen (DE) Kaminwerk

21 SEP 2020 Jena (DE) F-Haus

22 SEP 2020 Görlitz (DE) Kulturbrauerei

26 SEP 2020 Wien (AT) Wildstyle & Tattoo Messe

27 SEP 2020 Wetzlar (DE) Eventwerkstatt

10 OCT 2020 Limeira (BR) Bar Montanha

12 OCT 2020 Sao Paulo (BR) Carioca Club

14 OCT 2020 Curitiba (BR) CWB Hall

16 OCT 2020 Fortaleza (BR) Armazem

18 OCT 2020 Mexico DF (MX) Foro Indie Rocks

20 OCT 2020 Monterrey (MX) Café Iguana

04 NOV 2020 Hamburg (DE) Große Freiheit 36

06 NOV 2020 Oberhausen (DE) Turbinenhalle

07 NOV 2020 Leeuwarden (NL) Neushoorn

08 NOV 2020 Antwerp (BE) Trix

10 NOV 2020 Paris (FR) La Maroquienerie

11 NOV 2020 Pratteln (CH) Z7

13 NOV 2020 Winterbach (DE) Salierhalle

14 NOV 2020 Ingolstadt (DE) Eventhalle Westpark

17 NOV 2020 Lviv (UA) Malevich Club

18 NOV 2020 Warszawa (PL) Proxima

20 NOV 2020 Neuruppin (DE) Kulturhaus

21 NOV 2020 Vacha (DE) Vachwerk

22 NOV 2020 Frankfurt (DE) Batschkapp

05 JUN 2021 Plzen (CZ) Metalfest

Quelle: Sea Side Touring Redakteur: Frank Wilkens Tags: doro tour herbst