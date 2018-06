DORO: Alles für Metal!

Da wird sich unser Marcel Rapp freuen: Am 17.08.2018 veröffentlicht die Metal Queen DORO ein neues Doppel-Album mit dem verheißungsvollen Namen "Forever Warriors, Forever United" (Nuclear Blast), als Vorgeschmack gibt es jetzt die Single 'All For Metal' zu erwerben und das Video noch oben drauf:

https://www.youtube.com/watch?v=9kLxaI7ac14

Wie es sich gehört, hat DORO viele Gäste dafür gewinnen können, mit dabei sind:

Mille Petrozza (KREATOR), Johan Hegg (AMON AMARTH), Chuck Billy (TESTAMENT), Warrel Dane (NEVERMORE, SANCTUARY), Jeff Waters (ANNIHILATOR), SABATON, Ross The Boss (MANOWAR), Rock 'N' Rolf (RUNNING WILD), DETRAKTOR, Tommy Bolan (ex-WARLOCK) sowie Andy Brings.